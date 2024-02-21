فرنسا تحذر من هجمات سيبرانية روسية جديدة

يبدو أن نطاقات الصراع الروسي الغربي على وقع الأزمة الأوكرانية تتسع أكثر لتطال كافة الفضاءات، وبعد أيام من الحرب الكلامية بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية اتهام البيت الأبيض لموسكو بتطوير سلاح نووي في الفضاء، أطلقت فرنسا تحذيرات ضد روسيا تتعلق بالأمن السيبراني.

جاءت التحذيرات على لسان وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، من خطر “الهجمات الإلكترونية” الروسية على الوزارة، مشيرا إلى أن موسكو تشن “عمليات تدخل هجينة” ضد فرنسا وشركائها.

ودعا الوزير الفرنسي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة هجمات إلكترونية مصدرها روسيا.

وأشار لوكورنو إلى أن توقيع اتفاقية أمنية بين فرنسا وأوكرانيا يخاطر بدفع روسيا إلى تشديد هذه العمليات لزيادة نفوذها وتشويه سمعة عمل وزارة الجيوش الفرنسية وفق تعبيره.

وكانت كشفت فرنسا في 12 شباط/فبراير وجود شبكة “منظمة ومنسقة” من المواقع التي تنشر الدعاية الروسية في أوروبا والولايات المتحدة.