فرنسا تسميت في دعم أوكرانيا.. لن نسمح لروسيا بالانتصار

أعلنت فرنسا أن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في باريس: “إنه تقرر إنشاء تحالف لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى، وذلك من أجل توجيه ضربات في العمق”.

وأضاف ماكرون: “إن دول الغرب بحاجة إلى قفزة في مقاربته من النزاع في أوكرانيا”، مضيفا: “إن هناك إجماعا واسعا على بذل المزيد بشكل أسرع، كما أن هناك إجماعا على زيادة الإنتاج المشترك للأسلحة مع أوكرانيا وتعزيز صناعتها العسكرية”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “رغم عدم وجود إجماع بشأن إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، إلا أنه لا ينبغي استبعاد أي شيء، وسنفعل كل ما يلزم لضمان عدم تمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب”.

هذا واجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، أمس الإثنين، في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم إلى أوكرانيا.

وكان مستشار رئاسي فرنسي، قال للصحفيين قبل الاجتماع: “نريد أن نرسل رسالة واضحة للغاية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أنه لن ينتصر في أوكرانيا، وهدفنا سحق هذه الفكرة التي يريدنا أن نصدق أنه سينتصر بطريقة ما”.