فرنسا.. تُمدد إجراءات «مُراقبة» حدوها حتى أبريل القادم

قامت فرنسا بتمديد إجراءات المراقبة على حدودها حتى نهاية أبريل لعام 2021 بسبب ما وصفته بـ “التهديد الإرهابي” الذي “ما زال مرتفعا للغاية”.

وقالت وكالة “رويترز”، إنه وفقا لمذكرة نشرت أمس الثلاثاء، تلقاها مجلس الاتحاد الأوروبي من السلطات الفرنسية، أشارت باريس إلى أن ما يتطلب اليقظة المتزايدة هو بشكل خاص بدء المحاكمة الخاصة بمجلة “شارلي إيبدو” في سبتمبر الماضي.

وتمتد المحاكمة التي بدأت في باريس في الثاني من الشهر الماضي، حتى 10 من الشهر الحالي.

ووصفت المحاكمة بأنها “الأولى من نوعها” ويحاكم فيها 14 شخصا هاجموا المجلة الساخرة وقتلوا 12 شخصا في مكاتبها وحولها عام 2015، إثر نشر المجلة رسوما أثارت الجدل ورأى فيها المسلمون أنها إساءة للدين، حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.