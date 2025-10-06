فرنسا على أبواب الفوضى.. استقالة مفاجئة لرئيس الحكومة تهزّ الأسواق

شهدت فرنسا صباح الإثنين، حالة من الفوضى السياسية، بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات حول استقرار حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وهذه الخطوة جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة واجهت انتقادات حادة، وهو ما أطلق سلسلة من ردود الفعل الغاضبة على مختلف الأصعدة.

وتركت الاستقالة الساحة السياسية في فرنسا تتخبط، وأحدثت ضغوطًا اقتصادية كبيرة. فقد شهدت الأسواق تراجعًا حادًا، حيث ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنسبة 9 نقاط أساس، مسجلة 3.6%، ما وسّع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسي ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2024.

كما سجل مؤشر “كاك” للأسهم الفرنسية انخفاضًا بنحو 2%، في علامة على فقدان الثقة في الاستقرار السياسي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يترقب المستثمرون أي تأثيرات قد تطرأ على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بينما حذر زعماء الأحزاب المعارضة من أن حكومة ماكرون قد فقدت شرعيتها بالكامل.

وفي وقت لاحق من اليوم، أضاف زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أن فرنسا تمر بأزمة سياسية غير مسبوقة، في تأكيد على عمق الأزمة.