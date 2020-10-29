فرنسا.. 3 قتلى بهجوم بالسكين قرب كنيسة بمدينة نيس وقطع «رأس» امرأة

الشرطة الفرنسية قالت اليوم الخميس 10/29 أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بعد هجوم طعن بالسكين قرب كنيسة في مدينة نيس بجنوب فرنسا.

وقال كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس على تويتر إن الهجوم وقع في قرب كنيسة نوتردام أو بالقرب منها وإن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

وأكدت الشرطة مقتل 3 في الهجوم وإصابة آخرين.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن مصدر في الشرطة إن امرأة قطع رأسها.

وتحدثت أيضا زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لو بان عن عملية “قطع رأس” حدثت خلال الهجوم. وقالت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إنها تلقت طلبا للتحقيق في الهجوم.

وقال صحفيون من رويترز في مكان الحادث إن الشرطة المسلحة بأسلحة آلية فرضت طوقا أمنيا حول الكنيسة الواقعة في شارع جان ميديسان في نيس وهو شارع التسوق الرئيسي بالمدينة. كما كانت هناك سيارات إسعاف وسيارات إطفاء في موقع الحادث.