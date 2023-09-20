فريق الطوارئ الحكومي يبحث مع ألمانيا سبل تحسين توزيع المساعدات

بحث رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة “بدر الدين التومي” مع السفير الألماني في ليبيا “ميخائيل اونماخت”، اليوم الأربعاء، في مدينة طرابلس، سبل تحسين توزيع المساعدات في المناطق المنكوبة من جراء الأوضاع الأخيرة في درنة.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” قد أكد “التومي” خلال اللقاء، الذي حضره الناطق الرسمي باسم الحكومة “محمد حمودة” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي، على الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية للمنطقة، بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس.

وأعرب السفير الألماني عن استعداد بلاده لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة في هذه المرحلة وفي مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً مواصلة بلاده لتقديم المساعدات واستعدادها لتعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي وخاصة مع البلديات.

وفي ختام اللقاء، أعرب “التومي” عن تقدير دولة ليبيا للاستجابة الألمانية، مؤكدًا بأنها كانت سريعة جدًا في خدمة أصدقائها الليبيين في التعامل مع هذه الأزمة الكبيرة.