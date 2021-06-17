فريق فني جزائري يصل طرابلس للمساعدة في تركيب وحدات إنتاج كهربائية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بوصول فريق فني جزائري رفيع المستوى، إلى العاصمة طرابلس، للمساعدة في تركيب وصيانة وحدات التوليد والإنتاج الكهربائية.

وعقد الوفد فور وصله لمقر الشركة بطرابلس، اجتماعاً موسعاً لوضع الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية، وصيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى مناقشة وبحث الربط الليبي الجزائري.

فريق جزائري رفيع المستوى يصل طرابلس ويعقد إجتماعاً موسعاً لوضع الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ١٧ يونيو ٢٠٢١