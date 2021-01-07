فريق من الدرجة الـ3 يُطيح «بأتلتيكو مدريد» من كأس إسبانيا

كورنيا، المنافس في دوري الدرجة الـ3 الإسباني لكرة القدم، فجر مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الـ2 لكأس إسبانيا، بإقصائه متصدر “الليغا” أتلتيكو مدريد، بفوزه عليه بهدف دون رد.

ويدين كورنيا بالفضل في هذا الفوز، للاعبه أدريان خيمينيز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الـ7.

وأكمل أتلتيكو مدريد اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 63، بعد طرد مدافعه ريكارد سانشيز.

وأراح مدرب أتلتيكو، دييغو سيميوني، بعض اللاعبين في مباراة الدور الثاني التي أقيمت على عشب صناعي، لكنه مع ذلك دفع بتشكيلة تضم لاعبين يشاركون بانتظام مع الفريق الأول، وهم جواو فيلكس، ورينان لودي، وخوسيه خيمينيز، وساؤول نيغيز، وفيليبي، وأنخيل كوريا.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يودع فيها الأتلتيكو كأس إسبانيا على يد منافس من الدرجة الثالثة، حيث خرج الموسم الماضي من المسابقة بعد خسارته 1-2 أمام مضيفه كالتورال ليونيسا. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.