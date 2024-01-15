فصائل عراقية تُهاجم قواعد أمريكية في سوريا والعراق

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها هاجمت 3 قواعد تتواجد فيها قوات أمريكية في سوريا والعراق بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكرت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان أن “مجاهديها هاجموا بالصواريخ والطائرات المسيرة ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا”.

وبحسب البيان فإن االقواعد المستهدفة هي قاعدتي خراب الجير وكونيكو في سوريا، وقاعدة مطار أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق.

وتشن هذه الفصائل المسلحة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون على قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي وقواعد أمريكية في سوريا على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.