فضيحة جولة الحسم.. مباراة التتويج بلا VAR ولا نقل مباشر!

في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير الليبية، شهدت الجولة الأخيرة من سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز مفارقة لافتة؛ حيث انطلقت مباراتان من الجولة الحاسمة بكامل التجهيزات الفنية، بما في ذلك عربات النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو VAR، بينما غابت هذه التجهيزات عن المباراة الأهم والأكثر انتظارًا بين الأهلي طرابلس والهلال، والتي تحدد بطل الموسم.

المفارقة فجّرت موجة من التساؤلات والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن لقاء الحسم حُرم من النقل المباشر المعتاد، إضافة إلى غياب تقنية الفيديو، ما اعتبره كثيرون إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص في مسابقة يُفترض أن تُحسم في أجواء عادلة وشفافة.

النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا عاجلًا من ميلانو أعلن فيه رفضه خوض اللقاء بدون VAR، محملًا الاتحاد الليبي لكرة القدم المسؤولية عمّا وصفه بـ”التعطيل والمماطلة” وعدم الضغط على الجهات المعنية لتوفير التقنية.

ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن لمباراتين في نفس الجولة أن تحصلا على كامل التجهيزات، بينما مباراة التتويج تُقام بلا الحد الأدنى من شروط العدالة والتحكيم الحديث؟

وفي ذات السياق، وُجهت الاتهامات إلى اتحاد الكرة الليبي بمحاولة التلاعب في مباراة الحسم بين الأهلي طرابلس والهلال، ولم يخرج اتحاد الكرة إلى حد الآن للتوضيح حول هذه الاتهامات التي تمس نزاهة البطولة.