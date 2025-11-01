فضيحة صحية في أمريكا وبريطانيا.. سحب أدوية ومنتجات بسبب «خطر قاتل»

أعلنت شركة Teva Pharmaceuticals الأمريكية عن سحبٍ عاجل لأكثر من 580 ألف عبوة من دواء ضغط الدم “هيدروكلوريد برازوسين” (Prazosin Hydrochloride) بتركيزات مختلفة، وذلك بعد اكتشاف شوائب مسرطنة محتملة في عدد من الدُفعات المنتجة.

وجاءت عملية السحب بالتعاون مع شركة “أميريسورس” للخدمات الصحية، حيث يُباع الدواء في الأسواق الأمريكية تحت الاسمين التجاريين “مينيبريس” (Minipress) و“برازين” (Prazin)، ويُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى نحو نصف مليون أمريكي.

ويعمل الدواء عبر منع مستقبلات ألفا-1 الأدرينالية، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتسهيل تدفق الدم وبالتالي خفض ضغط الدم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم اكتشاف أن بعض العبوات قد تحتوي على شوائب “نيتروزامين” (Nitrosamine)، وهي مركبات كيميائية سامة يمكن أن تتشكل أثناء عمليات التصنيع أو التخزين.

وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن هذه المواد قد تتسبب في تلف الحمض النووي وتزيد خطر الإصابة بسرطانات الكبد والمعدة والرئة، بينما لا تزال الأدلة على تأثيرها في البشر محدودة.

تفاصيل المنتجات المسحوبة:

181,659 عبوة من كبسولات بتركيز 1 ملغ

291,512 عبوة من كبسولات بتركيز 2 ملغ

107,673 عبوة من أقراص بتركيز 5 ملغ

وصنّفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عملية السحب ضمن الفئة الثانية، أي أن المنتجات قد تسبب عواقب صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع احتمال منخفض لحدوث أضرار خطيرة. ولم تُسجَّل حتى الآن أي إصابات أو حالات مرضية مرتبطة باستخدام الدواء.

وحذّر الخبراء من أن التوقف المفاجئ عن أدوية ضغط الدم من نوع حاصرات ألفا-1 قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم الارتدادي أو ألم الصدر وتسارع ضربات القلب، مما قد يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذلك يُنصح المرضى بعدم إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب.

سحب شوكولاتة “ميلكا” من الأسواق البريطانية بسبب خطر تحسسي

سحبت متاجر Home Bargains في المملكة المتحدة، التابعة لشركة TJ Morris، ثلاثة أنواع من شوكولاتة “ميلكا” الشهيرة بعد اكتشاف مشكلة في الملصقات قد تشكل خطراً صحياً على بعض الأشخاص.

وتشمل المنتجات المسحوبة:

شوكولاتة “ميلكا بالبندق” (90 غراماً).

شوكولاتة “ميلكا بالمكسرات الكاملة” (95 غراماً).

شوكولاتة “ميلكا أوريو براوني” (100 غرام).

وجاء سحب هذه المنتجات بسبب عدم ذكر مسببات الحساسية باللغة الإنجليزية على الملصق، مما قد يعرض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب والبندق والصويا والقمح أو الغلوتين لخطر صحي محتمل، وفقاً لهيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، ومن المعتقد أن جميع تواريخ الصلاحية لهذه المنتجات مشمولة في عملية السحب.

وأكدت الهيئة البريطانية على أن هذه المنتجات لا ينبغي بيعها أو تناولها، ونصحت العملاء الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل لأحد المكونات المذكورة بعدم استهلاكها، مع إمكانية إرجاعها إلى متاجر Home Bargains.

مخاطر الحساسية الغذائية

تعد حساسية المكسرات خطراً كبيراً وقد تكون قاتلة في بعض الحالات، حيث قد تؤدي إلى صدمة تحسسية مفرطة، وهي رد فعل مفرط من الجهاز المناعي يمكن أن يعوق التنفس ويسبب فشل الأعضاء أو تلف الدماغ.

كما تتراوح أعراض حساسية الحليب من طفح جلدي وحكة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد تحدث ردود فعل فورية أو متأخرة.

وكانت الحملة الأخيرة في الولايات المتحدة قد شهدت سحب شوكولاتة بلجيكية بسبب وجود مكونات تهدد الحياة، مما يعكس التزام السلطات العالمية بحماية المستهلك من منتجات قد تشكل تهديدات صحية خطيرة.