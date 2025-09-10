«فقدان الوزن» بلا جراحة.. علاج تجريبي واعد

أعلن فريق من الباحثين في جامعة Tufts بولاية ماساتشوستس عن تطوير دواء تجريبي جديد لإنقاص الوزن يُظهر فعالية تتجاوز أدوية مثل “أوزمبيك” بأكثر من ضعفين، مع آثار جانبية أقل، ويطمح أن يحاكي نتائج جراحة السمنة دون الحاجة لتدخل جراحي كبير.

ينتمي الدواء الجديد إلى فئة أدوية GLP-1 القابلة للحقن، والتي تحاكي هرمون “ببتيد-1 الشبيه بالغلوكاغون” (GLP-1) لتنظيم الشهية والتمثيل الغذائي. لكن هذه النسخة الجديدة تستهدف أربعة هرمونات في وقت واحد: GLP-1، GIP، الغلوكاغون، والببتيد YY (PYY)، ما يمنحها قدرة فريدة على التحكم بالشهية ومستويات السكر والطاقة في الجسم.

ويعمل هذا المزيج على عدة مستويات:

زيادة إفراز الأنسولين لتحسين التحكم بمستويات السكر.

إبطاء إفراغ المعدة لإطالة الشعور بالشبع.

التأثير على مراكز الشبع في الدماغ للحد من الإفراط في تناول الطعام.

تعزيز حرق الدهون بشكل مباشر لتحفيز فقدان الوزن.

وأشار الباحث تريستان دينسمور من جامعة Tufts: “لقد طورنا ببتيداً واحداً يعمل كأربعة هرمونات في آن واحد، ما يساعد على تحقيق توازن فعّال في التحكم بالشهية والسكر في الدم واستهلاك الطاقة”.

مقارنة بالعلاجات الحالية والجراحة:

أدوية مثل “أوزمبيك” و”ويغوفي” تحقق فقدان وزن بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

أدوية مثل “زيباوند” و”مونجارو” تصل فعاليتها إلى 15%-21%.

نتائج جراحة السمنة تصل إلى 25%-35% لكنها تحمل مخاطر جراحية كبيرة مثل النزيف والتسربات والالتهابات ونقص التغذية على المدى الطويل، وتكلفتها قد تتجاوز 10000 دولار.

ويُشير الباحثون إلى أن الدواء الجديد لا يزال قيد التطوير ولم يُختبر بعد على البشر، لكنه يعد واعداً لتحقيق فقدان وزن فعال ومستدام، مع تحمّل أفضل مقارنة بالعلاجات المتوفرة حالياً، وفق ما نشر في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية.