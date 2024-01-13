فقدان جنديين أمريكيين قبالة سواحل الصومال

أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت، فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر، أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس.

وذكرت رويترز نقلا عن بيان الجيش أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكان الجنديين، وأضاف أنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي لدعم سلسلة من المهام”.

ويأتي فقدان عنصري البحرية الأمريكية تزامنا مع التصعيد الجاري في البحر الأحمر، ولا سيما بعد شن الولايات المتحدة غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.