فقدان عدد من المهاجرين بعد غرق قاربهم قُرب لامبيدوزا الإيطالية

اعتُبِر 22 مهاجرا غير شرعي في عداد المفقودين في حين تم إنقاذ 25 آخرين وانتشال جثة واحدة إثر غرق مركب يقلهم في شمال غرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم الأحد، إن سفينة تونسية تابعة للقوات البحرية التونسية تسندها طائرة استطلاع مالطية وباخرتان تجاريتان شاركت في عملية بحث مشتركة عن مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم شمال غرب لامبيدوزا على بُعد حوالي 100 كلم داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وأفاد المهاجرون بأنهم أبحروا ليلا من سواحل محافظة صفاقس جنوب تونس على متن مركب كان يقل حوالي 48 شخصا في اتجاه المنطقة الأوروبية.

وأضافت أن عمليات البحث عن 22 مفقودا توقفت لسوء الأحوال الجوية فيما توجهت السفينة العسكرية بالمهاجرين إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني التونسي بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.