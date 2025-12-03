فلتر تكشف حقيقة الجدل حول «الإجراء البيومتري» في الانتخابات

أوضحت منصة فلتر أن الادعاء المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استخدام الإجراء البيومتري خلال مرحلة توزيع بطاقة الناخب غير دقيق، وبيّنت أن المعلومة مصنفة كزائفة جزئيًا.

وذكرت المنصة أن التواصل المباشر مع مجلس المفوضية أظهر اعتماد الإجراء البيومتري عبر نظام البصمة للتحقق من هوية الناخب عند استلام البطاقة، وبدأ تطبيقه منذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعتين الأولى والثانية وفق نطاق محدود نتيجة غياب الدعم الحكومي اللازم.

وتواصل المفوضية تنفيذ الإجراء نفسه في المجموعة الثالثة، ويجري تشغيل النظام البيومتري بصورة كاملة داخل مراكز الاقتراع في بلدية تاجوراء خلال مرحلة توزيع بطاقة الناخب، ويمثل ذلك تأكيدًا على أن المفوضية لا ترفض الإجراء بل تطبقه تدريجيًا ضمن الإمكانات المتاحة والبنية التقنية المحدودة.

ويأتي الجدل بشأن الإجراء البيومتري وسط تصاعد النقاش العام حول ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية في ليبيا، ويمثل استخدام البصمة في مرحلة استلام البطاقة أحد أدوات تعزيز الشفافية وتقليل حالات الانتحال، ويدفع خبراء الانتخابات نحو توسيع نطاقه بما يدعم الثقة الشعبية في أي استحقاق انتخابي مرتقب.

واعتمدت المفوضية في السنوات الماضية عدّة إجراءات تقنية لتطوير منظومة التحقق من هوية الناخبين، وارتبط التوسع في التقنيات الحديثة بالعوامل التمويلية ومستوى الاستقرار السياسي، وارتكزت التجارب السابقة على خطوات تدريجية تشمل رفع جاهزية المراكز وتحديث قواعد البيانات لتقليل الأخطاء وتحسين كفاءة مراحل الاقتراع.