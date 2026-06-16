فلسطين تدين افتتاح سفارة «أرض الصومال» في القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية افتتاح ما يُعرف بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي سفارة له لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن افتتاح السفارة في القدس المحتلة يشكل محاولة من الاحتلال الإسرائيلي وسلطات إقليم “أرض الصومال” لتكريس وجود غير شرعي على أرض لا يملكان فيها أي حق قانوني أو سياسي، مؤكدة أن هذه الخطوة تتعارض مع الإجماع الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي ترتيبات دبلوماسية أو سياسية تتعلق بتغيير وضع مدينة القدس أو مكانتها القانونية والجغرافية والديمغرافية تُعد باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، ولا تغير من وضع المدينة المعترف به دولياً.

وشددت الوزارة على أن افتتاح أي بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 476 و478 الصادرين عام 1980، واللذين يؤكدان عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع المدينة.

كما جددت الخارجية الفلسطينية رفضها لاعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، مؤكدة دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تعزيز الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

ويأتي هذا الموقف الفلسطيني عقب افتتاح إقليم “أرض الصومال” الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي، في خطوة أثارت جدلاً دولياً واسعاً، خاصة في ظل عدم الاعتراف الدولي بالإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991.

إغلاق 12 جناحاً إسرائيلياً في معرض دفاعي بباريس

أُغلق 12 جناحاً لشركات إسرائيلية، يوم الاثنين، خلال معرض دولي كبير للدفاع والأمن “يوروساتوري” المقام خارج العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي.

وقالت الشركة المنظمة “كوجيس إيفنتس” في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن إغلاق الأجنحة جاء نتيجة عدم الامتثال لشروط المشاركة التي وضعتها السلطات الفرنسية، مؤكدة أنها التزمت بتطبيق القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأوضح رئيس الشركة شارل بودوان أن تنفيذ هذه التعليمات أدى إلى إغلاق 12 جناحاً داخل المعرض، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وتشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توتراً متصاعداً في الفترة الأخيرة، في ظل اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية العام الماضي، إضافة إلى منع دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى الأراضي الفرنسية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت قيوداً على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، حيث سمحت بعرض معدات ومنتجات مرتبطة حصراً بالدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، ومنعت عرض الأسلحة الهجومية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إغلاق الأجنحة تم رغم التزام الشركات الإسرائيلية بالشروط الفرنسية، ووصفت تلك الشروط بأنها “سخيفة”، متهمة باريس بمحاولة إخفاء ما وصفته بالتفوق التكنولوجي الإسرائيلي.

ورغم استمرار عمل ثلاثة أجنحة لشركات دفاع جوي إسرائيلية كبرى، بينها “صناعات الفضاء الإسرائيلية” و”رافائيل”، فإنها لم تعرض أسلحة بشكل علني، بخلاف مشاركات دول أخرى داخل المعرض.

وقال سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زاركا إن طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع الشركات الإسرائيلية غير مقبولة، معتبراً أن باريس تتسبب بخسارة حصتها في سوق الدفاع الدولية نتيجة ما وصفه بممارسات غير منصفة.

كما أعرب رئيس شركة “أميت للصناعات” أميت مانور عن دهشته من قرار الإغلاق، موضحاً أن شركته تنتج بطاريات تُستخدم في الطائرات المسيّرة وأنظمة الاتصال والروبوتات، مشيراً إلى أنه حصل في البداية على موافقة من فريق حكومي فرنسي قبل أن يُبلّغ لاحقاً بإغلاق الجناح.

ويقام معرض “يوروساتوري” في الفترة من 15 إلى 19 يونيو شمال باريس، وكان قد سبق أن مُنعت الشركات الدفاعية الإسرائيلية من المشاركة في نسخة عام 2024.

مستوطنون يحطمون خط المياه الوحيد لقرية أم صفا في الضفة

حطّم مستوطنون إسرائيليون، يوم الاثنين، خطّ المياه الرئيسي والوحيد الذي يزوّد قرية أم صفا الواقعة وسط الضفة الغربية بالمياه، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات المائية عن سكان القرية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن المستوطنين قاموا بتخريب خط الأنابيب أثناء تنفيذ أعمال تجريف في أراضي المواطنين وشق طريق استيطاني قرب القرية، شمال غرب مدينة رام الله.

وأكدت المصادر أن تدمير خط المياه تسبب في توقف كامل لوصول المياه إلى القرية، في ظل اعتمادها على هذا الخط كمصدر وحيد للتزويد.

وتشهد قرية أم صفا تصاعداً في اعتداءات المستوطنين الذين ينطلقون من مستوطنات وبؤر استيطانية محيطة من عدة اتجاهات، ما يعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ويزيد من حدة التوتر الميداني في المنطقة.

كما تشهد مناطق واسعة من الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية بحق الأراضي الزراعية الفلسطينية، وتشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خصوصاً في المناطق القريبة من المستوطنات.

وبحسب معطيات ميدانية، أسفر التصعيد في الضفة الغربية منذ 8 أكتوبر 2023 عن مقتل 1169 فلسطينياً وإصابة 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف شخص وتهجير نحو 33 ألفاً.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتزم تمويل حركة “شبان التلال” اليمينية المتطرفة بمبلغ 5.5 ملايين شيكل (نحو 1.89 مليون دولار) من ميزانية الدولة.

وتُعد حركة “شبان التلال” من المجموعات الاستيطانية التي يقيم معظم أعضائها في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، وترفض إخلاءها، وتُتهم بتنفيذ اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين، وتُعد امتداداً لنشاط جماعات “تدفيع الثمن” الاستيطانية المتطرفة.