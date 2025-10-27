فنزويلا تعلن اعتقال «مرتزقة» مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

أعلنت الحكومة الفنزويلية اعتقال مجموعة من المرتزقة المرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية، محذرة من عملية سرية يُخطط لها في مياه البحر قبالة ترينيداد وتوباغو قد تُستخدم ذريعة لشن هجوم على البلاد.

ونشرت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بيانًا على قناتها في تلغرام أكدت فيه أن المرتزقة كانوا يخططون لهجوم تحت “علم زائف” انطلاقًا من الأراضي الترينيدادية أو الفنزويلية بهدف إثارة صراع عسكري شامل مع فنزويلا.

وأشارت الوثيقة إلى أن التدريبات العسكرية التي نظمتها حكومة ترينيداد بين 26 و30 أكتوبر تُجري تحت تنسيق وتمويل وسيطرة القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، ووصفتها كاراكاس بأنها استفزاز عدائي وتهديد خطير للسلام في منطقة البحر الكاريبي.

وأدان المسؤولون الفنزويليون الحكومة الترينيدادية لتخليها عن السيادة وتحويل أراضيها إلى منصة لحاملة طائرات أمريكية، معتبرين أن هذا يخرق ميثاق الأمم المتحدة وإعلان دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن منطقة السلام.

وأكدت الحكومة أن التصريحات تأتي في وقت تجري فيه مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو في البحر الكاريبي، ووصفتها نائبة الرئيس بأنها استفزاز عسكري وتهديد لتصعيد التوترات الإقليمية.

وردًا على الاتهامات الأمريكية لفنزويلا بقيادة شبكة تهريب مخدرات، نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذه المزاعم، بينما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفويض وكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع احتمال توسيع العمليات لتشمل ضربات برية داخل الأراضي الفنزويلية، ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.