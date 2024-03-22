فنلندا تعلن استئناف تمويل «الأونروا»

قالت فنلندا، إنها ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو: تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا.

وبحسب وكالة رويترز، أضاف خلال مؤتمر صحفي: إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.

هذا واستأنفت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويل الأونروا، في حين زادت عدة دول خليجية مثل السعودية تمويل الوكالة.

وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا شاركوا في معركة طوفان الأقصى.