فوائد لا تحصى لبذور «دوار الشمس»

بذور عباد الشمس ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة ولكنها أيضًا غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الهامة، وتقدم فوائد صحية عديدة.

وبحسب موقع “كليفلاند“، “إليك أبرز الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس:

مصدر قوي لمضادات الأكسدة: تحتوي على كميات عالية من فيتامين E والفلافونويد؛ مما يحمي الخلايا من التلف ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة القلب: تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الالتهابات التي ترتبط بأمراض القلب. الفيتوسترولات الموجودة فيها تساعد في تقليل امتصاص.

دعم صحة الغدة الدرقية: بذور عباد الشمس غنية بالسيلينيوم الذي يلعب دورًا هامًّا في تعزيز صحة الغدة الدرقية؛ مما يسهم في تحسين وظائف الجسم مثل الهضم والتمثيل الغذائي.

محاربة الالتهابات: تحتوي البذور على خصائص مضادة للالتهاب؛ مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان.

الوقاية من تقلصات العضلات: غنية بالمغنيسيوم وحمض البانتوثنيك، وهما عنصران يساهمان في تقليل التشنجات العضلية.

ويضيف خبراء الصحة فوائد أخرى منها:

يعزز صحة البشرة: يعزز محتوى فيتامين E الموجود في بذور عباد الشمس صحة الجلد عن طريق إبطال الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة، كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على صلابة البشرة ونضارتها، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور عباد الشمس على تقليل الالتهاب وحماية أجسامنا الجلد من التلف الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

يدعم فقدان الوزن: بذور عباد الشمس تعتبر وجبة خفيفة مرضية ومليئة بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالبروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع والرضا، ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.