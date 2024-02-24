فوز مهم لمنتخب ليبيا لكرة السلة على حساب نيجيريا

حقق المنتخب الليبي لكرة السلة فوزه الأول على حساب منتخب نيجيريا، بنتيجة (89/82) في افتتاح منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات الافروباسكيت 2025.

ويستعد المنتخب الليبي لمقابلة كاب فيردي اليوم السبت على تمام الساعة التاسعة ليلا بقاعة “محمد مزالي” بالمنستير .

وعقب المباراة هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة، المنتخب الوطني لكرة السلة بتحقيق فوزه الأول في افتتاح منافسات تصفيات بطولة إفريقيا.

وعبر (الدبيبة) بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، عن تمنياته لشباب المنتخب بالتوفيق في بقية المشوار، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية لتحقيق نتائج مشرفة للبلاد.