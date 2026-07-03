فيدان: دول المنطقة يجب أن تتحمل مسؤولية أزماتها

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية “توحد” تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية وباكستان حول هدف مشترك، والعمل على حل المشكلات الإقليمية وتعزيز مجالات التعاون، بما يساهم في دفع المنطقة نحو مزيد من الاستقرار، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال برنامج “رؤية ليلية” (Gece Görüşü) عبر قناة “CNN TÜRK”، بحسب ما نقلته القناة.

وأوضح هاكان فيدان أن رؤية بلاده تنطلق من مبدأ تحمل دول المنطقة مسؤولية قضاياها بنفسها، مشيرًا إلى أن هذا الطرح جرى الترويج له منذ وقت مبكر، حتى قبل الأحداث التي شهدها قطاع غزة، معتبرًا أن الاعتماد على القوى المهيمنة لمعالجة قضايا المنطقة لم يحقق نتائج ملموسة.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق هذا التوجه يتطلب استكمال بناء المؤسسات في الدول القومية بالمنطقة، وتعزيز الجاهزية للتعاون، وتحديد المصالح المشتركة بوضوح، لافتًا إلى أن مرحلة الحرب على غزة أبرزت أهمية التنسيق المشترك بين دول عربية وإسلامية ضمن إطار مجموعة اتصال تضم ثماني دول، عملت على مقاربة القضايا الإقليمية بشكل جماعي.

وأضاف أن مصر تمثل الركيزة الإفريقية في العالم العربي، بينما تمثل المملكة العربية السعودية الركيزة في شبه الجزيرة العربية، في حين تُعد باكستان قوة نووية مؤثرة في آسيا، وتتمتع تركيا بدور محوري يربط بين أوروبا والبحر الأسود والمتوسط والقوقاز.

وشدد هاكان فيدان على أن توحد هذه الدول الأربع حول أهداف مشتركة من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، مؤكدًا أن الدول ذات القدرات الكبيرة تتحمل مسؤولية إما بناء النظام أو المساهمة في تقويضه، داعيًا إلى تبني نهج قائم على التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام الإقليمي.

وأوضح أن دول المنطقة، في ظل اتساع مساحاتها الجغرافية وكثافة سكانها وتعدد التحديات التي تواجهها، تحتاج إلى استقرار حقيقي ومستدام ينعكس على مستقبلها التنموي والسياسي.

تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في ظل تحركات إقليمية متزايدة لتعزيز التعاون بين دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسط نقاشات مستمرة حول أطر الأمن الإقليمي، وتوسيع التنسيق السياسي والاقتصادي بين القوى الإقليمية الكبرى لمواجهة التحديات المشتركة.

نتنياهو يهاجم أردوغان ويتحدث عن “حوار صارم” مع مصر حول الترتيبات الأمنية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه إزاء تحركات كل من مصر وتركيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إسرائيل أثبتت قدراتها على مواجهة أي تهديدات إقليمية، وذلك خلال مقابلة خاصة بثتها القناة 14 الإسرائيلية ضمن برنامج “باتريوتيم”، بحسب القناة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو تناول في المقابلة تطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط، وهاجم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب تطرقه إلى قضايا أمنية وعسكرية مرتبطة بالحدود الشمالية والجنوبية.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أن ما يجري في تركيا يرتبط بتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، في سياق قراءته للتحولات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط.

كما نقلت القناة العبرية عن نتنياهو رفضه لما وصفه بخطاب الإبادة الصادر عن القيادة التركية، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلقة بإسرائيل، ومؤكدًا أن “دولة إسرائيل وجيشها وشعبها موجودون ولن يسمحوا بأي تهديد”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع مصر، أكدت القناة 14 أن نتنياهو تحدث عن إدارة حوار “مباشر وصارم” مع القاهرة بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود، موضحًا أنه أبلغ الجانب المصري بتوقعاته في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وأضافت القناة أن نتنياهو استعرض خلال المقابلة انطباعاته من جولات ميدانية، إضافة إلى حديثه عن جاهزية القوات في بعض الجبهات، مؤكدًا استمرار تعزيز القدرات العسكرية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل إسرائيل خلال العقود المقبلة يعتمد على “القوة والروح”، متوقعًا أن تمتلك بلاده قوة أكبر خلال السنوات القادمة.