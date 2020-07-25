فيديو.. أسرع ضربة قاضية في تاريخ ملاكمة السيدات

الملاكمة الأمريكية، “سينيسا إسترادا” تتصدر القمة وتصبح صاحبة أسرع ضربة قاضية في تاريخ الملاكمة للسيدات المحترفات، بعد فوزها على مواطنتها، “ميراندا أدكنز” في النزال الذي جمعهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وما أن قرع جرس البداية حتى انهالت “سينيسا إسترادا ” على منافستها بسبع ضربات متتالية، منها أربعة في الرأس، أسفرت عن سقوط “ميراندا أدكنز” بالضربة القاضية، وذلك بعد 7 ثوان فقط من بداية النزال، الذي جمعهما ، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وبذلك حققت “سينسيا إسترادا” البالغة 28 عاما، انتصارها التاسع عشر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 8 بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

وتجرعت “ميراندا أدكنز” البالغة 42 عاما، مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعد 5 انتصارات متتالية.