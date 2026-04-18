استقبال ماكرون لـ«ميلوني» يثير تفاعلاً.. علاء مبارك: ليلته سودة

أثار مقطع فيديو يوثق استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني داخل قصر الإليزيه تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر المشهد موجة من التعليقات المتباينة بين السخرية والتحليل.

وظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفيديو أثناء استقباله لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بأسلوب وصفه متابعون بأنه حميم، ما دفع المستخدمين إلى تداول المقطع على نطاق واسع، مرفقًا بتعليقات طريفة حول طبيعة هذا الاستقبال.

ومن بين أبرز التعليقات التي لاقت انتشارًا، ما نشره علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، حيث كتب ساخرًا: “ليلته سودة مش هيطلع عليه نهار الجدع ده عشان يبقى يحضن ويبوس”، في إشارة إلى المشهد الذي أثار الجدل.

وسرعان ما تجاوز انتشار الفيديو الحدود المحلية، ليحظى بتفاعل عالمي، إذ انقسمت ردود الفعل بين من تناول المشهد بجدية، ومن تعامل معه بروح فكاهية، وسط محاولات لتفسير دلالاته، بما في ذلك طرح سيناريوهات افتراضية داخل الأوساط السياسية.

وجاء ظهور هذا المقطع بالتزامن مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى قصر الإليزيه، للمشاركة في قمة باريس، التي ركزت على مناقشة أزمة مضيق هرمز والتطورات المرتبطة بها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وخلال ساعات، تحول الفيديو إلى أحد أكثر المقاطع تداولًا، مع استمرار التفاعل الكثيف عبر مختلف المنصات الرقمية، ما عزز حضوره في النقاش العام.

وتشكل اللقاءات الثنائية بين القادة الأوروبيين عادة إطارًا بروتوكوليًا رسميًا، غير أن اختلاف أساليب الاستقبال بين الزعماء يلفت الأنظار أحيانًا، ويثير موجات من التفاعل الإعلامي والشعبي، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما أصبحت اللقطات غير الرسمية في اللقاءات الدبلوماسية مادة خصبة للتداول العالمي، إذ تنتشر بسرعة كبيرة وتخضع لتفسيرات متعددة خارج سياقها السياسي، وهو ما يعكس بوضوح تأثير الإعلام الرقمي في تشكيل الخطاب العام وتوجيه النقاشات.

