فيديو.. اندلاع حريق ضخم في مجمع تجاري وسط بغداد

حريق كبير، اندلع اليوم الأربعاء، في مجمع تجاري بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وتم توجيه فرق الدفاع المدني لإخماد النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة نظرا لسرعة اشتعال المواد المحترقة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت مديرية الدفاع المدني، إن “حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة بوسط بغداد داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)”.

وأضافت أن “50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت إلى موقع الحريق”.

ونقلت الوكالة عن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان قوله إنه “تمت السيطرة بشكل الكامل على النيران التي اشتعلت في حادث حريق 10 مجمعات المأمول التجارية المخصصة لبيع الأصباغ والمواد الإنشائية والبرادات والمواد البلاستيكية وعبوات من براميل الثنر شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال”.

وأوضح أنه “أصيب 3 من رجال الإطفاء بسبب المواد بفعل الحرارة أثناء اقتحامهم للموقع”.

وأكد أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة”.

وأشار إلى عدم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بين المواطنين.

ووفقا للوكالة، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، في حين تشير التحقيقيات الأولية إلى حدوث ماس كهربائي.

حريق هائل يلتهم عشرات المحلات في مجمع سيد مأمول وشقق الضباط في كمب سارة!

بغداد. pic.twitter.com/oe4b7dDjho — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) March 17, 2021

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50 فرقة إطفاء وإنقاذ تشارك في إخماد حريق هائل، اندلع بمخازن مجمع سيد مأمول التجاري ، ضمن منطقة الكرادة، وسط بغداد . pic.twitter.com/UaOYM6kfzr — قاسم البهادلي (@O6_9c) March 17, 2021