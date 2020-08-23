فيديو.. حريق اندلع في فندق فاخر بإسبانيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحريق هائل أندلع بفندق فاخر في إسبانيا حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أخرون جراء الحريق الهائل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” فيديو متداول لحريق اندلع في فندق فاخر ببلدة ماربيلا بمنطقة كوستا ديل سول الإسبانية،

حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق الناس يقفزون من الشرفات، فيما يقوم آخرون بتسلق واجهات المباني لإنقاذ أنفسهم.

وقام رجال الإطفاء برش الخشب بالماء لتبريده حتى يتمكن الناس من الصمود لفترة كافية ليتم إنقاذهم باستخدام السلالم.

هذا ويقع الفندق ذو 4 نجوم على بعد خمسة أميال خارج ماربيلا، ويعتبر من الفنادق المفضلة للكثير من المشاهير.