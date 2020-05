فيديو.. زلزال يضرب نيوزيلندا أثناء مقابلة تلفزيونية مباشرة لرئيسة الوزراء

هز زلزال وقع قرب العاصمة النيوزيلندية ولنغتون، صباح اليوم الاثنين، سكانا كثيرين، من بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي واصلت مقابلة تلفزيونية على الهواء في مبنى البرلمان، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونقلت “رويترز” عن مرصد الزلازل في نيوزيلندا، أن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنغتون.

وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر أكثر من 30 ثانية، وأثار ذعرا في ولنغتون، ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم.

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.

وواصلت رئيسة الوزراء المقابلة التلفزيونية لحظة وقوع الزلزال، وبدت متماسكة وواجهت الموقف بهدوء.

وقالت مازحة أثناء المقابلة: “‭‬‬‬لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة.. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره”.

وطمأنت المذيع بأنها في أمان واستمرت في المقابلة، وقالت: “لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

يُشار إلى أن نيوزيلندا تقع في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادئ، تُعرف باسم “حزام النار” وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايستشيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 وكانت شدته 6,3 درجة وأدى إلى مقتل 185 شخصا.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern caught on camera as 5.8 magnitude earthquake hits near the capital city of Wellington (no immediate damage reported) #NewZealand #earthquake #JacindaArdern pic.twitter.com/Ezvf4hEjer

— Nafisa Shay Neill (@curiousnafisa) May 25, 2020