فيديو صادم.. جندي إسرائيلي يخنق مصور «CNN» ويصرح: أرض الضفة كلها لنا!

وثّق مقطع فيديو لحظة هجوم قوة من الجيش الإسرائيلي على طاقم شبكة CNN الأمريكية أثناء تغطيتهم استيلاء مستوطنين على أراضٍ فلسطينية شمال الضفة الغربية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأظهر الفيديو جنديًا إسرائيليًا وهو يقترب من مصور CNN سيريل ثيوفيلوس، ويمسك بخناقه ثم يطرحه أرضًا، بينما صرخ قائلاً: “توقف! اجلس! اجلس!، أرض الضفة كلها لنا”، كما احتجز الجنود صحفيين وفلسطينيين تواجدوا في المكان، ووجهوا أسلحتهم مباشرة نحو الصحفيين لإجبارهم على التوقف عن التغطية.

وجاء تدخل الجيش بعد نحو 12 ساعة من مهاجمة مستوطنين السكان المحليين بالهراوات والأدوات الحادة أثناء إقامة بؤرة استيطانية قرب قرية تياسير. وأصيب أحد الضحايا، عبد الله دراغمة (75 عامًا)، بكدمات ونزيف في الوجه وتم توثيقه في المستشفى، لكن الجنود لم يتدخلوا لتفكيك البؤرة، بل للسيطرة على التغطية الإعلامية للحدث.

وصرح جندي قدم نفسه باسم مائير بأن البؤرة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي، لكنه قال: “ستصبح مستوطنة قانونية شيئًا فشيئًا”، مؤكدًا أنه يساعد في ذلك من أجل “شعبه”.

كما شرح الجنود أسلوب المستوطنين في إقامة بؤر استيطانية على أراضٍ فلسطينية، والاعتماد على الحماية العسكرية أو عدم تدخل الجيش، وصولًا للحصول على أمر حكومي يشرعن هذه البؤر.

ووصفتهم الصحيفة بأن جميع الفلسطينيين “إرهابيون”، مبررة أفعالهم بأنها رد على مقتل يهودا شيرمان في عملية دهس السبت الماضي، وقال الجنود: “لو كان لديك أخ وقتلوه، ماذا كنت لتفعل؟”.

وتشير بيانات السلطة الفلسطينية إلى أنه منذ بداية الحرب مع إيران، قتل تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية على يد مستوطنين وجنود، كما تم تهجير ستة تجمعات بدوية قسرًا. وفي إطار إقامة 14 بؤرة استيطانية جديدة، سُجل نحو 150 حالة تخريب، واستولى المستوطنون على 225 دونمًا، واقتلعوا أشجارًا من مساحة تبلغ 1391 دونمًا.

وتصاعدت أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون، وخاصة “فتية التلال” وهم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين الشباب المتطرفين الذين يعيشون في تلال الضفة الغربية، ضد القرى الفلسطينية والرعاة على مدار السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ بدء ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية. وتتم هذه الأفعال تقريبًا دون أي اعتقالات أو محاسبة قانونية، بينما تتفاخر بعض هذه المجموعات بمحاولة تهجير الفلسطينيين من مناطق (ج) وحتى مناطق (ب).

זוכרים כיצד משרד החינוך נאבק במנהלי בתי הספר כדי שיתלו מפות של ישראל שאין שם את הקו הירוק? זה כדי שלאחר 12 שנות לימוד ישראלים לא יידעו בכלל שיש כזה, לא ידעו דבר על הסכסוך ושלא יפקפקו לרגע ש לא "הכל שלנו".



צוות של CNN נעצר בכפר תייסיר בגדה שם הוקם מאחז בלתי חוקי ובעלי האדמה… pic.twitter.com/ihWbqVIfmm — Ksenia Svetlova كسنيا سفطلوفا (@KseniaSvetlova) March 28, 2026

الشرطة الإسرائيلية تمنع إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس

أعلنت بطريركية اللاتين في القدس أن الشرطة الإسرائيلية منعت الأحد، البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بمدينة القدس.

وقالت البطريركية في بيان رسمي إن هذا الإجراء يأتي “للمرة الأولى منذ قرون”، مؤكدًا أن حارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو أيضًا مُنع من دخول الكنيسة أثناء توجههما للاحتفال بالقداس.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تسببت في منع رؤساء الكنيسة من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، وهو تقليد ديني متواصل يعود لعدة قرون، ما يعكس تصعيدًا استثنائيًا في القيود المفروضة على الأماكن المقدسة في القدس.

وأكدت البطريركية أن منع الاحتفال في هذا اليوم المقدس يمثل انتهاكًا للتقاليد الدينية التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المسيحيين حول العالم، داعية إلى احترام حرية العبادة والحفاظ على الأماكن المقدسة.