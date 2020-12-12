فيديو.. عشاء خاص يجمع إماراتيين وإسرائيليين وبحرينيين

عشاء خاص، جمع أمس الجمعة، مجموعة من الصهاينة والإماراتيين والبحرينيين.

ونشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت مقطع فيديو لهذا اللقاء، وعلقت عليه: “هكذا استقبل واحتفل ناشطون إسرائيليون وإماراتيون وبحرينيون بوجبة الشبات (السبت) التقليدية يوم امس، ما أجمل السلام”.

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وهم يجلسون على مائدة الطعام، بينما كان الصهاينة، على ما يبدو، يقومون بالغناء وتقديم العشاء لضيوفهم وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

هكذا استقبل واحتفل ناشطون اسرائيليون اماراتيون وبحرينيون وجبة الشبات ( السبت ) التقليدية يوم امس، ما اجمل السلام @sharakango 🕊🇮🇱🇧🇭🇦🇪 pic.twitter.com/PJDwyAT4cZ — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2020