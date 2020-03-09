فيديو.. «عناصر حفتر» تُهدّد أهالي طرابلس بالمسح

عدوان حفتر تسبب في تدهور الوضع الأمني وأضر بوضع حقوق الإنسان. [سوشيال ميديا]

هددت عناصر حفتر أهالي العاصمة طرابلس، بمسح مدينتهم في حال استمرار رفضهم لعدوان حفتر على العاصمة.

وأمهلت عناصر حفتر أهالي العاصمة مهلة حتى الجمعة القادمة للخروج من المدينة إذا كانوا مؤيدين لهم، وإذا استمروا في رفضهم لعدوان حفتر فسيتم استهدافهم ومسح المدينة بالكامل وتسويتها بالأرض.

هيا تفرجوا على محبة أهل اجدابيا لأهل وسكّان طرابلس تفرجوا على الالفة والعشق والغرام ،،،،

مشاهدة ممتعة pic.twitter.com/0xdztEd5hy — أحمد*** (@NaderEmbia) March 8, 2020

يأتي ذلك في حين، تتعرض العاصمة طرابلس بين الحين والآخر خلال الأيام الماضية للقصف العشوائي بالقذائف وصواريخ الغراد من قِبل عناصر حفتر، الذي أسفر عن مقتل وإلإصابة عشرات المدنيين.

يُشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الصادر في يناير الماضي، أفاد بمقتل قرابة 300 مدني وإصابة مثل هذا العدد أو يزيد، بالإضافة إلى إجبار نحو 140 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ بدء العدوان على طربلس في أبريل الماضي.

كما ذكر التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الصادر في 24 فبراير الماضي، أن العمل المسلح الذي بدأته عناصر حفتر تسبب في تدهور الوضع الأمني وأضر بوضع حقوق الإنسان وأثر على الصعيد السياسي والاقتصادي في البلاد.

اقترح تصحيحاً