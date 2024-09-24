فيروز تغرّد لدعم الشعب اللبناني

بعد طول غياب، خرجت السيدة فيروز، لتدعم الشعب اللبناني، مع استمرار القصف الإسرائيلي، الذي خلّف مئات القتلى.

وفي منشور نادر لها على منصة “إكس”، نشرت السيدة فيروز، مطلع أغنية “بحبك يا لبنان” التي أطلقتها في عام 1976 في “معرض دمشق الدولي”، من تأليف وألحان الأخوين الرحباني، وكتبت: “بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك”.

كما دونت السيدة فيروز، في منشور لاحق كلمات من أغنية “وطني” التي أصدرتها في عام 1969، من تأليف وألحان الأخوين الرحباني، قائلة: “إنتْ القوي، إنتْ الغني… وإنتْ الدّني يا وطني”، وجاء المنشور مرفقا بمقطع فيديو من أدائها الأغنية.

هذا وكانت إسرائيل، شنّت عملية عسكرية واسعة على لبنان أمس الاثنين، أطلقت عليها اسم “سهام الشمال”، وأدت إلى مقتل 492 شخصا.