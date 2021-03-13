فيروس يصيب الخيول يتسبب في إلغاء نهائيات كأس العالم للفروسية

الاتحاد الدولي للفروسية أعلن أمس الجمعة إلغاء نهائيات كأس العالم للترويض وقفز السدود في غوتنبرغ بالسويد في محاولة لاحتواء انتشار فيروس هربس الخيول. وفقا لرويترز.

ويمكن للفيروس، الذي لا يؤثر على البشر، أن يتسبب في عدوى تنفسية وحمى، وفي بعض الحالات يمكن أن تظهر أعراض عصبية تؤدي إلى نفوق الحصان.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية في بيان «قرر الاتحاد الدولي اليوم تمديد حظر البطولات الدولية في أوروبا لمدة أسبوعين آخرين حتى 11 أبريل 2021، من أجل احتواء انتشار فيروس هربس الخيول».

وتابع بيان الاتحاد: «للأسف، تمديد حظر البطولات يعني إلغاء نهائيات كأس العالم للترويض وقفز السدود في غوتنبرغ والتي كانت مقررة في الفترة من 31 مارس حتى الـ4 من أبريل 2021».