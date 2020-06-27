فيسبوك ستبدأ بوضع علامة للذي ينتهك سياسات الشركة

أفادت شركة فيسبوك الجمعة إنها ستبدأ بوضع علامات على المحتوى الإخباري الذي ينتهك سياسات الشركة، وتتوسع فى حجب المحتوى الذى يحض على الكراهية.

وقالت: أن على جميع المنشورات والإعلانات المرتبطة بالتصويت وتزويدها بروابط تحيل المستخدم إلى معلومات موثوقة، مضيفة أن الإجراءات ستشمل منشورات السياسيين.

وأكدت متحدثة باسم فيسبوك أن السياسة الجديدة للشركة كانت ستضع رابطا ينقل لمعلومات خاصة بالتصويت على منشور ل لرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بشأن الاقتراع بالبريد. وكان موقع تويتر قد ربط المنشور بعلامة تطالب المستخدمين بتقصي الحقائق المذكورة فيه.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج إن فيسبوك سيحظر إعلانات تدعي أن أشخاصا ينتمون لمجموعات على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو وضع الإقامة يشكلون تهديدا للسلامة البدنية أو الصحة.

يأتي هذا التغير في سياسات الشركة بعد حملة مقاطعة للإعلانات أطلقتها جماعات حقوقية أمريكية عدة للضغط على الشركة لاتخاذ إجراء إزاء خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وانخفضت أسهم فيس بوك بأكثر من 6% وانخفضت أسهم تويتر بأكثر من 7% بعد أن ‏أعلنت يونيليفر هذا الإعلان.‏