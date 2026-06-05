فيفا يكشف «شارات مونديال 2026».. تمييز خاص للأبطال والنجوم الجدد

كشف تقرير صحفي إسباني صادر عن صحيفة «سبورت» الإسبانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بنظام الشارات الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح التقرير أن فيفا اعتمد أربع فئات تصميمية مختلفة للشارات التي توضع على أكمام قمصان المنتخبات الوطنية المشاركة، والتي يبلغ عددها 48 منتخبًا، بما يعكس تصنيفات محددة ترتبط بتاريخ المنتخبات وبعض الحالات الفردية للاعبين.

ويُستخدم التصميم الرسمي للشارة على جميع القمصان، مع اختلافات في الألوان والرموز وفقًا لفئة كل منتخب، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية التاريخية والرمزية داخل البطولة.

ويخصص فيفا شارة ذهبية للمنتخبات التي سبق لها التتويج بلقب كأس العالم، وتشمل البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا، حيث ترتدي هذه المنتخبات النسخة الذهبية من الشعار على أكمام قمصانها خلال البطولة.

وفي المقابل، تحصل بقية المنتخبات وعددها 41 منتخبًا على الشارة ذاتها بتصميمين مختلفين؛ إذ تُستخدم خلفية سوداء مع شعار أبيض للقمصان الفاتحة، بينما تُعتمد خلفية بيضاء مع شعار أسود للقمصان الداكنة، بما يتناسب مع هوية كل طقم.

كما يستحدث فيفا فئة خاصة تحمل اسم «الظهور الأول»، تُمنح للاعبين الذين يخوضون أول مشاركة لهم في تاريخ كأس العالم، ومن بينهم الإسباني لامين يامال، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبرازيلي إندريك، والمصري عمر مرموش.

وتُثبت هذه الشارة على قميص اللاعب خلال مباراته الأولى فقط في البطولة، ثم تُزال في المباريات التالية، في إطار توثيقي يرمز إلى لحظة الظهور الأول في المسيرة المونديالية.

وبحسب التقرير، تُرسل الشارات التي تُنزع من قمصان اللاعبين الجدد إلى شركة «فاناتيكس» المتعاقدة مع فيفا لإنتاج المقتنيات التذكارية الخاصة بكأس العالم حتى عام 2031، حيث تُوثّق كل قطعة باسم اللاعب والمباراة والملعب والتاريخ.

ويُعاد دمج هذه الشارات داخل بطاقات تذكارية مخصصة لهواة جمع المقتنيات، بما يمنحها قيمة تاريخية مرتبطة بالظهور الأول في البطولة.

وتعكس هذه الخطوة توجه فيفا نحو تعزيز البعد التوثيقي والتجاري في كأس العالم، عبر تحويل تفاصيل القمصان إلى عناصر رمزية تحمل قيمة تاريخية تتجاوز الجانب الرياضي التقليدي.

هذا ويشهد تنظيم كأس العالم 2026 توسعًا كبيرًا بمشاركة 48 منتخبًا، ما يدفع فيفا إلى إدخال عناصر تنظيمية ورمزية جديدة تعزز الهوية البصرية للبطولة.

ويأتي نظام الشارات الجديد ضمن توجه متزايد لدى المؤسسات الرياضية الكبرى نحو الدمج بين التوثيق التاريخي والتسويق التجاري، خاصة في ظل ارتفاع قيمة المقتنيات الرياضية وازدياد الاهتمام العالمي بها.