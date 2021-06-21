في أعقاب حملة صينية.. عملة «بيتكوين» تُسجل تراجعاً

تراجعت العملة المشفرة الأكثر شعبية “البيتكوين” بما يصل إلى 9% اليوم الاثنين، حيث لم تظهر التقلبات الأخيرة في سوق العملات المشفرة أي علامات على التراجع.

وأشار لاعبو السوق إلى ضعف السيولة وتوسع حملة الصين ضد تعدين بيتكوين، بحسب ما نقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وانخفضت بيتكوين إلى 32288 دولار، وهو أدنى مستوى في 12 يومًا، وكان آخر انخفاض بنسبة 7.5 في المئة. وفي حالة استمراره، سيكون الانخفاض هو الأكبر في نحو شهر.

وأمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية الصينية، يوم الجمعة، بإغلاق مشاريع تعدين العملات المشفرة.

وتعهد مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، الشهر الماضي، بتضييق الخناق على تعدين وتداول بيتكوين كجزء من سلسلة من الإجراءات للسيطرة على المخاطر المالية.

وقد تعني الحملة على المعدنين الصينيين أن الصين تريد بيع العملات في سوق ضعيف وتقليل السعر. ويمثل إنتاج بيتكوين في الصين أكثر من نصف إنتاج بيتكوين العالمي.

وتعتبر سيتشوان ثاني أكبر مقاطعة لتعدين بيتكوين في الصين، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة “كامبريدج”.

ويقوم بعض المعدنين بنقل الإنتاج هناك في الصيف الممطر للاستفادة من موارد الطاقة الكهرومائية الغنية.

وأمرت السلطات في سيتشوان، بإغلاق مشاريع تعدين العملات المشفرة في مركز التعدين الرئيسي.

واستشهدت مناطق التعدين الشهيرة الأخرى، مثل منغوليا الداخلية، باستخدام تعدين العملات المشفرة للكهرباء المولدة من مصادر شديدة التلوث مثل الفحم في الطلبات التي تستهدف الصناعة.

وأصدرت لجنة التنمية والإصلاح في مقاطعة سيتشوان، ومكتب الطاقة في سيتشوان، إشعارًا مشتركًا يطالبان بإغلاق 26 مشروعًا مشتبهًا لتعدين العملات المشفرة.

ويأمر الإشعار شركات الكهرباء الحكومية في سيتشوان بإجراء عمليات تفتيش وإجراء تصحيحات والإبلاغ عن نتائجها، وعليهم أن يتوقفوا على الفور عن توفير الكهرباء لمشاريع التشفير التي اكتشفوها.

وحثت السلطات الحكومات المحلية في سيتشوان على البدء في التمشيط بحثًا عن مشاريع التشفير وإغلاقها. وحظرت المشاريع الجديدة.

وعادةً ما تحتفظ الشركات التي تعدن بيتكوين بمخزونات كبيرة من العملة المشفرة، ونتيجة لذلك فإن أي تحركات لبيع كميات كبيرة تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من الخُمس في الأيام الستة الماضية. وانخفضت بمقدار النصف عن ذروتها في شهر أبريل عند 65000 دولار. ومع ذلك، فقد اكتسبت أكثر من 10% هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت إيثيريوم، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية التي تميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع بيتكوين، بنسبة تصل إلى 12%.

وتراجعت إيثيريوم إلى أقل من 2000 دولار لأول مرة منذ شهر تقريبًا، وكان آخر انخفاض بنسبة 10% عند 2025.31 دولار.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

يتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

وتُشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، كان هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون “بيتكوين”.