في أول أيام عيد الأضحى.. الداخلية تكثّف انتشارها الأمني في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، تواجداً أمنياً مكثفاً من قبل دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب وزارة الداخلية، انتشرت الدوريات داخل العاصمة وفي مناطق التماس ضمن خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وفرض النظام العام، وضبط أي تجاوزات أمنية، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة.

كما كثّفت مكونات وزارة الداخلية من حضورها في ميدان الشهداء وسط طرابلس، حيث أُقيمت صلاة العيد صباح اليوم، في إطار خطة تأمين شاملة لضمان سلامة المواطنين والمصلين، والحفاظ على الأمن العام خلال أيام العيد.

هذا وتحرص وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خطط أمنية مشددة خلال المناسبات الدينية والوطنية، لاسيما في العاصمة طرابلس، التي تشهد عادة كثافة سكانية وفعاليات جماهيرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وسط تحديات أمنية تشهدها البلاد منذ سنوات. وتشكل مواسم الأعياد فرصة لاختبار مدى جاهزية الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والمواطنين، وضمان انسيابية الحركة العامة دون وقوع خروقات أو تهديدات.