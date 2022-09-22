في إطار تمكينها من اختصاصاتها.. البلديات تستلم قطاعات المواصلات والإسكان والتخطيط

قال المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية محمد أبو حلقة إنّ البلديات استلمت اختصاصات أول 3 قطاعات رئيسية وهي المواصلات والإسكان والتخطيط

وأوضح أبو حلقة في مؤتمر صحفي أنّه جرى نقل الاختصاصات المالية إلى البلديات، وأصبح من صلاحياتها جباية الأموال، بحيث الرسوم التي كان يدفعها المواطن للدولة، سيتم دفعها للبلدية الآن.

وأضاف أبو حلقة أنّه جرى نقل 30 الف موظف من قطاعات عدة إلى البلديات ووزارة الحكم المحلي، وأنّه جرى تسوية الأوضاع المالية لعدد منهم، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على تضمين الموظفين المنقولين إلى البلديات في جدول المرتبات الموحد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي أنّ الأموال التي ستتحصل عليها البلديات سيتم تخصيصها كمزانيات لها لإقامة مشاريع في نطاقها بعد أخذ إذن الوزارة