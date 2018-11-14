في الجزيرة التي نُفي إليها آلاف الليبيين.. السراج يؤكد بأنهم سيبقون في الذاكرة الوطنية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إن الضحايا الليبيين المنفيين سيبقون في الذاكرة الوطنية الليبية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السراج الأربعاء إلى جزيرة أوستيكا إحدى الجزر الإيطالية التي نُفي إليها آلاف الليبيين منذ أكثر من قرن مضى.

وقام رئيس المجلس الرئاسي بزيارة المقبرة التي دفن فيها 132 من المنفيين الليبيين خلال حقبةِ الاحتلال الإيطالي، ووضع إكليل من الزهور عند لوحة تخلد ذكراهم، وقرأ الفاتحة على أرواحهم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الليبية :

” إن ما حدث يمثل حقبة مؤلمة في تاريخ شعبنا، وإن شعوب عديدة مرت بمثل هذه المحن التي تشكل دروساً تدعم وترسخ تطلعات الشعوب للعيش في عالم يسوده الأمن والسلام “.

وأشار السراج أن ملف المنفيين سيظل مفتوحا، وأن البحث عن مصيرهم لن يتوقف، موضحًا أنه وجد تجاوبًا من السلطات الإيطالية في هذا الخصوص.