في حديثه لـ«آل بي سي».. «باشاغا»: ليبيا هي المفتاح لمنع الهجرة نحو بريطانيا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ ليبيا هي المفتاح لمنع المهاجرين غير النظاميين الأفارقة من السفر إلى بريطانيا.«»

وأوضح باشاغا في تصريحات لراديو “آل بي سي” البريطاني أّنه من خلال التدريب والمعدات المناسبة من وزارة الداخلية، سيكون قادرا على منع عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من السفر إلى جنوب أوروبا.

ولفت باشاغا إلى أنّه يمكن أن يخفض عدد المهاجرين الذين يغادرون ليبيا في المقام الأول إذا كان لديه الدعم المناسب من الحكومة البريطانية ممثلا في التدريب والدعم اللوجستي والدعم التكنولوجي بشكل أساسي لتأمين الحدود.

وتابع باشاغا أنّهم بحاجة إلى بناء قوة أمن لتأمين الحدود باعتبار أنّ ليبيا ممر للمهاجرين من إفريقيا وخاصة دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفا أنّه إذا تمكن من منع هؤلاء من مغادرة إفريقيا، فسيكون هناك عدد أقل ممن ينتهي بهم الأمر في المملكة المتحدة.