في ختام محادثات تونس.. الصندوق الدّولي يرحب بتعزيز آليات الشفافية المالية

رحب خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته السلطات الليبية في الأونة الأخيرة نحو تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها في ضوء المرونة التي أتاحتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق.

الصندوق الدولي وفي ختام مشاوراتهم في تونس مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية، ذكر أنّ اجراءات مصرف ليبيا المركزي والتي تشمل تخفيض سعر الصرف، ساعدت في الحفاظ على رصيد كبير من احتياطيات النقد الاجنبي الذي يبقى دعامة مهمه للسياسه النقدية.

وتابع الصندوق أنّه يتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زيادة الإنتاج من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى حوالي 1,2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وأضاف الصندوق أنّه من المرجح حسب السيناريو الأساسي أن يتراجع فائض المالية العامة والحساب الخارجي تدريجيا خلال السنوات القادمة.

وأشار الصندوق إلى أنّ من أهم المخاطر المحيطة مستقبلا تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض النمو العالمي دون المتوقع، وتجدد الصراعات و الاضطرابات الاجتماعية، وأنّ هناك حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة.