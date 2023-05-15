في خطاب أمام أنصاره.. «أردوغان» يدعو إلى اليقظة حين انتهاء فرز النتائج

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك بالتحلي باليقظة لحين انتهاء عدّ الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان خلال خطابه لأنصاره في أنقرة الذي يتصدر السباق الرئاسي بحصوله على أكثر من 49%، إنّه على الشعب التحلي باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات.

وبخصوص الشق التشريعي من الانتخابات، ذكر أردوغان أنّ نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن التحالف الذي يقوده يحقق الأغلبية، مضيفا: «الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية».

وأشار أردوغان أنّه حسب نظام الفوز في الانتخابات في تركيا فإنّه لا يمكن معرفة ما إذا كان السباق الرئاسي قد حسم أم ليس بعد، بحسب تعبيره.

وتابع أردغان أنّه إذا قرر الشعب استكمال هذه الانتخابات في جولة ثانية، «فنحن جاهزون لذلك ومدركون لفوزنا، وأدعو كل المراقبين والمسؤولين إلى الإبقاء على اليقظة حتى انتهاء فرز كل الأصوات».