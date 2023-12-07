في خطوة غير مسبوقة.. «غوتيريش» يدعو لتفعيل المادة (99) بسبب الحرب في غزة

في خطوة غير معتادة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي رسميا من “تهديد عالمي تمثله حرب غزة”.

ونقلت رويترز عن ،غوتيرش” دعوته في رسالة وصفت بأنها “غير مسبوقة”، لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.

وتنص المادة (99) من الميثاق على أنه “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي”.

وقال غوتيرش في رسالته، إن الحرب في غزة “قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين”.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت إلى المجلس مشروع قرار مقتضب، يعمل بناء على رسالة غوتيريش بالمطالبة “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

وبحسب “رويترز”، فإنه من المتوقع أن يتم طرح النص للتصويت يوم الجمعة عندما يطلع غوتيريش المجلس على الوضع في غزة، ويتطلب تبني القرار موافقة ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس دائمة العضوية.