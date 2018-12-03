في خطوة لحل مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.. وزارة الصحة تطرح عطاءً عامًا

دعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني جميع الشركات المحلية والشركات العالمية المصنعة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية للمشاركة في العطاء رقم 1 لسنة 2018 لبنود الإمداد الطبي.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن رئيس اللجنة العليا للأشراف على العطاء العام محمد هيثم إعلانه عن حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي العام عن طريق طرح العطاء العام رقم 1 لسنة 2018 .

هذا وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من :

الأدوية التخصصية

الأدوية العامة

المستلزمات الطبية

مستلزمات ومشغلات المختبرات

مستلزمات الأشعة

مستلزمات الأسنان

مستلزمات العظام

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.