في ذكرى التحرير.. «الرئاسي» يُؤكد بأن لا رجعة عن بناء الدولة المدنية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، بيانًا بمناسبة ذكرى تحرير ليبيا، التي تصادف الـ23 من أكتوبر.

وقال المجلس في بيانه:

تمر بنا اليوم ذكرى انتصار ثورة 17 فبراير المجيدة في 23 أكتوبر 2011، وتحرير ليبيا من نظام شمولي مستبد، وإذ نهنئ شعبنا الليبي في ذكرى التحرير، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار للشهداء الأبرار في حرب التحرير، والحرب على الإرهاب، ومعارك الدفاع عن العاصمة، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل بناء دولة مدنية ديموقراطية، دولة المؤسسات والقانون.

وجدد المجلس التأكيد بأن لا عودة للوراء، ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية المنشودة في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق.

كما حيا المجلس الرئاسي جميع المتمسكين والمدافعين عن حق الشعب في اختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات نزيهة شفافة.

ونوه البيان بأن السلام والتوافق خيار راسخ للمجلس الرئاسي، ومن هذا المنطلق يرحب المجلس بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكد بأن العودة للمسار السياسي تتطلب آلية وترتيبات وقواعد جديدة، تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها الاعتداء على العاصمة طرابلس.

واختتم المجلس الرئاسي بيانه بالقول: