في ذكرى النكسة.. البرلمان العربي يدعو إلى محاسبة إسرائيل

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، مجددا مطالبته بتوفير الحماية الدولية العاجلة.

وقال البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة: “تأتي ذكرى النكسة بالتزامن مع التصعيد الخطير وغير المسبوق لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ومستوطنيها، على مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين، والاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية والقدس، وسياسة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين”.

كما دعا البيان أيضاً، برلمانات العالم واتحاداته إلى تحمل مسؤولياتهم لحل الصراع، وفق مبدأ حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

يُشار إلى أن حرب 1967 وتُعرف أيضاً في كل من سوريا والأردن باسم نكسة حزيران وفي مصر باسم نكسة 67 وتسمى في إسرائيل حرب الأيام الستة هي الحرب التي نشبت بين إسرائيل وكل من العراق ومصر وسوريا والأردن بين 5 حزيران/يونيو 1967 والعاشر من الشهر نفسه، وأدت إلى احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان وتعتبر ثالث حرب ضمن الصراع العربي الإسرائيلي؛ وقد أدت الحرب إلى مقتل 15,000 – 25,000 شخص في الدول العربية مقابل 800 في إسرائيل، وتدمير 70 – 80% من العتاد الحربي في الدول العربية مقابل 2 – 5% في إسرائيل، إلى جانب تفاوت مشابه في عدد الجرحى والأسرى؛ كما كان من نتائجها صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربيّة في الخرطوم وتهجير معظم سكان مدن قناة السويس وكذلك تهجير معظم مدنيي محافظة القنيطرة في سوريا، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.