الدبيبة: الجيش الوطني الموحد ركيزة استقرار وقوة ليبيا

في مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الليبي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن قوة الدولة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا إلا عبر جيش وطني موحّد، يعمل تحت راية القانون ويحمي سيادة الوطن وكرامة مواطنيه.

وشدد الدبيبة في بيان بهذه المناسبة على أن المعركة من أجل ترسيخ جيش مهني ومحترف، وإنهاء كافة المظاهر الخارجة عن سلطته، تمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وأن امتلاك الدولة وحدها للسلاح هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وبناء مؤسسات فاعلة وقوية.

وأكد البيان أن رغم الأزمات والتحديات التي تمر بها البلاد، فإن البوصلة الوطنية لم تنحرف، ولا تزال الغاية واضحة: دولة قوية بمؤسساتها وجيشها وقوانينها وشعبها.

وفي ختام البيان، جرى وجه الدبيبة التهنئة لضباط وضباط الصف والجنود والقيادات النظامية في الجيش الليبي، والإشادة بما قدموه من تضحيات وجهود خلال السنوات الماضية، التي ساهمت في إعادة بناء مؤسسة عسكرية قادرة وفاعلة في مواجهة التحديات، ومتمسكة بواجب الدفاع عن الوطن والمواطن وسيادة القانون.