في صفقة تاريخية.. الاتحاد يخطف نجم السلة محمد الساعدي من الأهلي طرابلس

في خطوة غير متوقعة، أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده الرسمي مع نجم المنتخب الوطني لكرة السلة محمد الساعدي، في صفقة وصفها الكثيرون بأنها أكبر مفاجآت موسم الانتقالات في كرة السلة الليبية. جاء ذلك بعدما انتقل الساعدي من غريمه التقليدي الأهلي طرابلس إلى صفوف “العميد”، ما أشعل الساحة الرياضية وأثار ردود فعل متباينة بين جماهير الناديين.

الساعدي “جوهرة الأهلي” التي رحلت

محمد الساعدي، الذي يعد أحد أبرز لاعبي كرة السلة في القارة الإفريقية، ارتبط اسمه بشكل كبير بنجاحات الأهلي طرابلس محلياً وإفريقياً. كان الساعدي قائد الفريق، وأسهم في تحقيق إنجازات تاريخية أبرزها المشاركة المميزة في دوري أبطال إفريقيا (BAL). كما يُعتبر من أفضل اللاعبين الليبيين في اللعبة حالياً، بفضل مهاراته الهجومية والدفاعية التي جعلته من نجوم السلة.

إضافة إلى ذلك، اكتسب الساعدي خبرات احترافية من خلال مشاركاته في أندية خارجية، أبرزها السد القطري والنصر السعودي، مما أكسبه سمعة كبيرة في الأوساط الرياضية.

صفقة تاريخية للاتحاد

إدارة نادي الاتحاد أكدت أن الصفقة تمّت بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع. وقالت إدارة النادي إن الساعدي سيكون إضافة نوعية للفريق الذي يسعى للهيمنة على البطولات المحلية وعودة قوية إلى المنافسات الإفريقية. مصادر مقربة من النادي كشفت أن العقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد، فيما وصفت القيمة المالية للصفقة بأنها الأضخم في تاريخ كرة السلة الليبية.

صدمة في الأهلي وغضب جماهيري

رحيل الساعدي عن الأهلي طرابلس صدم جماهير “الزعيم الأخضر” التي عبّرت عن غضبها عبر منصات التواصل الاجتماعي. اعتبرت الجماهير أن التفريط في نجم بهذا الحجم هو خسارة لا تعوّض، في وقت حساس يمر فيه الفريق.

على الجانب الآخر، احتفلت جماهير الاتحاد بالصفقة واعتبرتها “ضربة معلم” لأنها جاءت على حساب الغريم التقليدي، مما أضاف بُعداً رمزياً للصفقة وزاد من سخونة التنافس بين الناديين، خصوصاً في كرة السلة.

تأثير فني متوقع

وفي مفاجأة أخرى، أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع المدرب فؤاد أبوشقرا، الذي كان يقود الأهلي طرابلس سابقاً. أبوشقرا، الذي يُعرف بخبراته الكبيرة في إعادة بناء الفرق، أكد أن الساعدي سيكون “محور المشروع الجديد”، مشيراً إلى أنه لاعب متكامل يجمع بين القوة والمهارة والقيادة. وأضاف أبوشقرا أن الساعدي سيقود الفريق نحو تحقيق البطولات المحلية والإفريقية في السنوات القادمة.

يُعد انتقال محمد الساعدي إلى الاتحاد الحدث الأبرز في الساحة الرياضية الليبية هذا العام، وقد يظل يُذكر في تاريخ كرة السلة المحلية كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للجدل، ما سيجعل الكلاسيكو الليبي في كرة السلة أكثر تشويقاً وحماسة من أي وقت مضى.