في عيد ميلاده.. ترامب يشهد ليلة قتالية تاريخية

شهدت بطولة القتال النهائي للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، نزالًا عنيفًا وُصف بأنه من بين الأشرس في تاريخ البطولة، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجمع النزال المقاتلين الأمريكيين كورتيس بلايدز وجوش هوكيت ضمن فئة الوزن الثقيل (120.2 كيلوغرام)، حيث اندفع هوكيت منذ البداية مهاجمًا بقوة باللكمات والضربات نحو الرأس، بينما حاول بلايدز في البداية الحفاظ على مسافة آمنة قبل أن ينخرط في مواجهة شرسة.

وتبادل المقاتلان ضربات قوية طوال الجولات الثلاث، متخليين عن الحذر الدفاعي، في نزال اتسم بالقوة والدموية، حتى بدا كلاهما متأثرًا بشدة، إذ غطت الدماء وجه بلايدز، ومع ذلك واصل الطرفان القتال دون استسلام حتى النهاية.

وفي ختام المواجهة أعلن الحكام فوز جوش هوكيت (28 عامًا) بإجماع النقاط بنتيجة 29 مقابل 28، محققًا انتصاره الثالث على التوالي والتاسع في مسيرته الاحترافية، بينما تلقى كورتيس بلايدز (35 عامًا) خسارته السادسة مقابل 19 فوزًا.

وكان أعلن ترامب عن تنظيم نزال ضمن بطولة القتال النهائي داخل ساحة البيت الأبيض، في خطوة غير مسبوقة تجمع بين الرياضة والسياسة والترفيه، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الثمانين في 14 يونيو.

وجاء الإعلان عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث أوضح أنه من المقرر إقامة الحدث ضمن أجواء احتفالية خاصة داخل البيت الأبيض.

وبحسب الخطط الأولية، كان من المقرر تنظيم النزال في الرابع من يوليو بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، قبل أن يتم تعديل الموعد ليصبح في 14 يونيو، الذي يوافق أيضًا يوم العلم الأمريكي.

وكان ترامب حضر مساء السبت أحد نزالات البطولة في ميامي برفقة عدد من أفراد عائلته.

وتُعد بطولة القتال النهائي من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة في العالم، حيث تجمع بين الملاكمة والمصارعة والكيك بوكسينغ داخل قفص حديدي بطابع تنافسي مباشر.

ومن المقرر أن يتصدر نزال 14 يونيو مواجهة قوية بين إيليا توبوريا وجاستن غيثي على لقب الوزن الخفيف، إضافة إلى مواجهة أخرى بين أليكس بيريرا وسيريل غان على لقب الوزن الثقيل المؤقت، في ليلة يتوقع أن تكون من أبرز أحداث البطولة هذا العام.

AM I RIGHT MIAMI? 🤪@Josh_HokitUFC earns the biggest win of his career with a decision victory at #UFC327!



