في كلمته بالأمم المتحدة.. رئيس الحكومة المغربية: حل الأزمة الليبية يكون من الليبيين

أكّد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مواصلة بلاده لجهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

وقال أخنوش في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ المغرب مقتنع بأن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم، دون تدخل أو جدول أعمال خارجي

وتابع أخنوش أنّ بلاده ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم بدولة ليبيا، مؤكدا استعدادهم التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتصل الأطراف الليبية للتوافقات الضـرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.