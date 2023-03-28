في لقاء الفرصة الأخيرة .. فرسان المتوسط يستضيف تونس على ملعب شهداء بنينا الليلة

يستضيف منتخب فرسان المتوسط مساء اليوم المنتخب التونسي بملعب شهداء بنينا ضمن مباريات ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، في لقاء الفرصة الأخيرة.

ويسعى المدرب الوطني الجديد حمدي بطاو في مواجهة الثلاثاء لتعويض الخسارة الثقيلة والمستوى الباهت الذي ظهر به الفرسان، وسيعتمد منتخبنا الوطني على المساندة الجماهيرية الكبيرة بملعب شهداء بنينا ولتحقيق نتيجة للحفاظ على حظوضه في التأهل إلى النهائيات الإفريقية.

فقد المنتخب الليبي لكرة القدم مباراته أمام المنتخب التونسي بثلاثية نظيفة في استئناف مباريات تصفيات أمم افريقيا لكرة القدم، حيث كان الفريق التونسي قد سجل هدفين في أول ربع ساعة من المباراة التي اقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.