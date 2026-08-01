في مرمى الصواريخ.. إيران تنشر قائمة أهداف منشآت طاقة «خليجية وإسرائيلية»

نشرت وكالة “فارس” الإيرانية قائمة بمنشآت طاقة استراتيجية في دول الخليج العربية وإسرائيل، قالت إنها تقع ضمن نطاق الصواريخ الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن واحتمالات تنفيذ ضربات تستهدف منشآت الطاقة داخل إيران.

ويأتي نشر القائمة في وقت تحدثت فيه مصادر متعددة لشبكة “سي بي إس نيوز” عن خطط أمريكية إسرائيلية لشن حملة قصف واسعة تستهدف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، الأمر الذي دفع إيران إلى توجيه رسائل تحذيرية بشأن قدرتها على استهداف مواقع طاقة حساسة في المنطقة.

ووفقا لما نشرته وكالة “فارس”، فإن المنشآت التي أُشير إليها تشمل مواقع نفط وغاز رئيسية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، إضافة إلى حقول غاز استراتيجية في إسرائيل.

وتضم القائمة السعودية، التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث أشارت الوكالة إلى حقل الغوار النفطي باعتباره أحد أهم مراكز الإنتاج النفطي عالميا.

ويعد حقل الغوار، بحسب بيانات قطاع الطاقة، من أكبر الحقول النفطية في العالم، وأي اضطراب في إنتاجه يمكن أن يؤثر في إمدادات النفط العالمية.

كما أشارت الوكالة إلى منشآت بقيق وخريص النفطية، باعتبارها من أهم مراكز معالجة وتصدير الخام السعودي، حيث تمر عبر منشآت بقيق كميات كبيرة من النفط الموجه إلى الأسواق العالمية، ما يجعلها من المواقع الحيوية في منظومة الطاقة السعودية.

وفي الإمارات، تضمنت القائمة حقل زاكوم النفطي، الذي يعد من أكبر الحقول البحرية في العالم، إلى جانب مصفاة الرويس التي تمثل أحد أهم مراكز تكرير النفط في البلاد.

أما قطر، فأشارت وكالة “فارس” إلى حقل الشمال للغاز، الذي يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، إضافة إلى منشآت راس لفان التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتعتبر قطر من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال عالميا، فيما تشكل منشآت راس لفان جزءا أساسيا من شبكة إمدادات الغاز للأسواق الدولية.

وفي الكويت، ذكرت الوكالة حقل برقان النفطي، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية عالميا ومن أهم مصادر الإنتاج الكويتي.

كما شملت القائمة منشآت الطاقة في البحرين، وفي مقدمتها مصفاة سترة ومنشآت المعامير، باعتبارها من المواقع الرئيسية في قطاع الطاقة البحريني.

وفي إسرائيل، ركزت وكالة “فارس” على حقلي ليفياثان وتمار للغاز الطبيعي، اللذين يمثلان مصدرين رئيسيين لإنتاج الغاز في البلاد، ويعدان من أبرز الأصول الاستراتيجية في قطاع الطاقة الإسرائيلي.

وتأتي هذه التهديدات في ظل مرحلة من التوتر المتزايد في المنطقة، بعد تقارير تحدثت عن احتمالات تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مع تركيز محتمل على منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

كما أشارت وكالة “فارس” إلى تطورات سابقة خلال ما وصفته بـ”حرب الأربعين يوما”، عندما قالت إن إيران استهدفت منشآت مرتبطة بالطاقة في المنطقة بعد تعرض منشآت إيرانية للهجوم، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر حينها تصريحات أكد فيها عدم تكرار الأمر.

وأثارت هذه التطورات مخاوف في الأسواق العالمية من احتمال تأثير أي تصعيد عسكري على إمدادات النفط والغاز، خاصة مع حساسية منطقة الخليج التي تعد مركزا رئيسيا لإنتاج وتصدير الطاقة عالميا.

ويراقب المستثمرون تطورات التوترات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز، إذ إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن ينعكس على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي.